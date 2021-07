Will Smith, il gesto che sorprende: 100mila dollari per i fuochi d’artificio

La festa nazionale del 4 luglio negli Stati Uniti è un evento a cui gli americani sono molto legati, non solo per ragioni meramente storiche. Tra questi, anche il celebre attore Will Smith sembra sia legato all’anniversario, tanto da regalare una cira astronomica alla città di New Orleans per organizzare i consueti giochi pirotecnici. Immancabili durante i festeggiamenti.

L’idea è arrivata quando l’attore è venuto a conoscenza delle difficoltà di cassa della municipalità locale, quindi ha deciso di scendere in loro aiuto e sovvenzionare quindi i fuochi per l’Indipendence Day. Ma a quanto ammonta la cifra donata da Will Smith? Stando alle notizie che si leggono in rete, l’attore avrebbe staccato un assegno pari a 100mila euro.

Ma cosa ci fa Smith a New Orleans? Il protagonista di ‘Io sono leggenda’ si trova attualmente nella variopinta città sul Mississipi per registrare alcune riprese del suo ultimo film Emancipation. Una pellicola cinematografica che racconta una la storia di Peter, un uomo ridotto praticamente in schivitù e fuggito da una piantagione della Louisiana.

Il protagonista della nararzione ebbe in seguito l’occasione di mostrare al mondo le cicatrice che portava sul dorso della schiena. Segni dei pestaggi e delle violenze subite durante la sua vita nella piantagione. L’attore ha spostato le riprese dalla Georgia alla Lousiana. Una decisione presa in conseguenza dell’approvazione di una legge sul voto, che ha poi portato ad una causa federale.

Lo scopo della querelle giudiziaria è quello di far luce su quella che è sembrata ad alcuni una riforma sul voto destinata a pregiudicare la parità di diritto al voto alla popolazione di colore. Una chiusura che a Smith non è andata a genio. L’attore, infatti, è molto attento e vicino alle cause che sostengono i diritti civili.

Da qui la decisione di spostare la produzione del suo ultimo film in uno Stato più aperto e democratico, quale è la Lousiana. I fan dell’attore hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa del divo di Hollywood.