Wanda Nara, tutta la verità sul tradimento di Mauro Icardi

Cosa ne pensa l’autore

Marta Codino - Non ho mai avuto una buona impressione di Wanda. L'ho vista in vari programmi, come opinionista del GF ed anche nei programmi sportivi, non mi piaceva, soprattutto quando accade il caos del marito con l'Inter. Mi sembrava una donna che volesse gestire il marito un po' in tutti i campi. Per non parlare dei motivi del divorzio con Maxi Lopez. Icardi era il migliore amico di Lopez, entrambi in quel caso non si sono comportati bene. Questa volta invece è la povera Wanda ad essere stata delusa ed il fatto che l'abbia perdonato non me la conta giusta. Una donna forte e determinata come lei che perdona un uomo che ha mentito per ben due volte non la vedo chiaro. L'avrà forse perdonato per pareggiare con tutti gli errori fatti da lei in passato? Potrebbe essere ma non sarebbe comunque una buona motivazione.