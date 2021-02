Wanda Nara senza freni su Instagram: "Per Mauro cucino e sono la migliore a letto"

Due figlie (Francesca e Isabella) più diversi anni di matrimonio a quanto pare non hanno spento la passione in casa Icardi. Mauro e Wanda Nara fanno ancora scintille a letto e a confermarlo è stata lei stessa in un recente post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Un post che ha fatto molto discutere sia perché abbastanza spinto e intimo, sia perché alcune donne nei commenti hanno polemizzato in merito alla concezione di amore a loro dire “maschilista” della Nara.

L’occasione per dichiarare al marito Mauro Icardi tutto il suo amore è stata la preparazione del suo dolce preferito. Come ogni donna innamorata, infatti, Wanda Nara ha ammesso di viziare molto il suo uomo a tavola, prendendolo per la gola e cucinandogli tutti i suoi dolci preferiti a qualsiasi ora del giorno e della notte: il pomeriggio dopo gli allenamenti, alle tre di notte quando torna da un posticipo di campionato o di Champions e addirittura all’alba, quando magari ha voglia di fare colazione presto con dei toast all’avocado.

Wanda Nara spiega come ama il suo Mauro Icardi

Tuttavia, ha fatto sapere Wanda Nara nello stesso post, saper prendere un uomo per la gola non è sufficiente per saperselo tenere. Non basta infatti cucinare per lui ed essere un po’ geisha, perché ugualmente importante è il fatto sessuale. E così, senza reticenza alcuna, la più famosa delle wags europee afferma che lei, per il suo Mauro, ci tiene a essere “la migliore a letto”.

Sotto il post in questione sono immediatamente fioccati i commenti entusiasti degli uomini, mentre quando donna ha storto il naso, affermando che la visione della coppia che ha l’argentina, con i ruoli maschili e femminili stereotipati e antiquati, è un po’ maschilista. Tuttavia, Wanda ha lasciato intendere che, anche se ama cucinare per Mauro, di certo non è una casalinga disperata che si dedica alla casa tutto il santo giorno.

Tutte le altre esigenze, ha fatto sapere l’argentina a margine del post, il marito “le soddisfa con la sua carta”. E visto l’ingaggio milionario di Icardi prima all’Inter e poi al Paris Saint Germain, si tratta senza dubbio di una carta dalla disponibilità illimitata, ampiamente sufficiente per regalare alla moglie domestiche, colf e cuoche a volontà!