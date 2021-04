Wanda Nara, lo stress per la DAD dei figli: "Non ho tempo per pettinarmi"

Per i genitori sono tempi complicati, alle prese con la didattica a distanza che obbliga intere famiglie a scombussolare i propri impegni lavorativi per poter seguire i figli alle prese con computer, tablet e conferenze online. L’emergenza Covid mette tutti sullo stesso piano e così anche Wanda Nara ha condiviso un momento della sua giornata comune a tanti.

Sul suo profilo ufficiale Instagram ha postato alcune foto che ritraggono i suoi cinque figli alle prese con le lezioni online e ha voluto condividere con i suoi followers lo stato d’animo con cui sta affrontando questa situazione causata dalla pandemia per il Covid-19.

Come l’ex moglie di Mauro Icardi, tanti genitori sono alle prese con la famigerata DAD che interrompe drasticamente le abitudini delle tante famiglie obbligate a confrontarsi con computer, tablet e cellulari per far partecipare i propri figli a lezioni online che possano garantire un’istruzione in questo periodo di lockdown.

Lo sfogo di Wanda Nara sfinita dalla DADA

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è lamentata per questa condizione e ha rivelato di non avere il tempo nemmeno di pettinarsi o cambiarsi. Ha poi aggiunto che, grazie a questo stato di pandemia mondiale, ha scoperto di quanto la sua pazienza – come quella di molte mamme nel mondo – possa essere “infinita“.

Ha poi voluto complimentarsi con tutti i genitori alle prese con questa nuova realtà scolastica che, non solo mettono alla prova i ragazzi e i bambini costretti a rimanere per ore davanti ad uno schermo di un computer, ma mettono alla prova anche la resistenza dei genitori che devono seguirli costantemente.

Anche Wanda Nara, sempre pronta a pubblicare foto super sexy sui social, in questa occasione ha preferito condividere stralci di vita quotidiana comune a tanti suoi followers che, molto probabilmente, apprezzeranno questo suo gesto e la sentiranno vicina a loro.