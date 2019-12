Wanda Nara: la sua vita da mamma e il ruolo di opinionista

La quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip” inizierà il prossimo gennaio con la conduzione del giornalista Alfonso Signorini. Indubbiamente una dei protagonisti indiscussi sarà sicuramente la bella moglie del calciatore del PSG Mauro Icardi: Wanda Nara. Wanda insieme a Pupo sarà infatti un’opinionista di quest’edizione.

La show-girl ha rivelato in una lunga intervista al settimanale “Chi” di considerare la partecipazione al programma di Canale 5 come un’occasione per farsi conoscere davvero e dimostrare le sue capacità. Wanda confessa inoltre chi l’ha convinta a partecipare, queste le sue parole: “Partecipare con Alfonso Signorini, che ha l’intelligenza, l’esperienza, la capacità, il fatto che ci sia lui… Vede, lui è quello che proprio mi ha convinto, è speciale, ha sia carattere sia savoir faire”.

La bella argentina ha poi parlato della sua vita da mamma (l’opinionista ha infatti cinque figli: Valentino (nato nel 2009), Costantino (nato nel 2010) e Benedicto (nato nel 2012) avuti dall’ex marito Maxi Lopez con la quale è stata sposata dal 2008 al 2013. Francesca (nata nel 2014) e Isabella (nata nel 2016) avuti dall’attuale marito, sposato nel 2014, Mauro Icardi).

La bella influencer (il suo profilo Instagram conta la bellezza di quasi 6 milioni di followers) ha confessato di non aver nessun aiuto da parte di tate nella gestione dei figli, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, queste le sue parole: “A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Sono molto organizzata. Devo esserlo, sono cinque”.

Wanda ha rivelato di ricevere grande aiuto nell’organizzazione familiare dal marito, Mauro Icardi: “Ma lui prima di innamorarsi di me si è dovuto innamorare di me come mamma”. La futura opinionista ha poi spiegato come la sua vita quotidiana sia molto diversa da come appare negli scatti sensuali pubblicati nel suo profilo Instagram personale. Nel privato ha altri ruoli, in cui deve dimostrare autorità e competenza: la mamma e la procuratrice.