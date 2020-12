Wanda Nara furiosa per la battuta di Luciana Littizzetto: "Dovrà risponderne giudizialmente"

Qualche sera fa, durante una puntata di “Che Tempo che Fa“, l’irriverente Luciana Littizzetto si è lasciata andare ad un commento che ha profondamente offeso Wanda Nara. Tutto è partito quando è stata mandata in onda la foto che ritraeva la bella modella in costume adamitico distesa su un cavallo.

La Littizzetto, a quel punto, ha iniziato a descrivere l’immagine con il suo solito pungente sarcasmo, ma questa volta sembra essersi spinta troppo oltre e le sue parole hanno dato vita ad un’aspra polemica sul web: “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo” questo intervento non ha lasciato interdetto solo il pubblico, ma ben presto è arrivata anche la reazione della stessa Wanda Nara.

Wanda Nara risponde alla battuta di Luciana Littizzetto

Sul “Corriere della Sera” l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” ha rilasciato alcune dichiarazioni che confermano quanto non abbia gradito le parole della Littizzetto e chiarisce anche che il suo disappunto non si fermerà di certo solo alle parole, ma ha tutte le intenzioni di intraprendere le vie legali.

L’argentina mette l’accento sul fatto che sia stata proprio una donna a commentare in quel modo e questo rende il tutto ancora più sconcertante, soprattutto dopo le infinite battaglie per la libertà di espressione e contro le violenze sulle donne, comprese quelle verbali che, al contrario di quelle fisiche, i lividi li lasciano nell’anima.

“Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente” questo il duro intervento di Wanda Nara sulle pagine del quotidiano. Al momento, Luciana Littizzetto non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, vedremo se nelle prossime ore deciderà di farlo.