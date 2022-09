Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati: "Un momento doloroso"

Ascolta questo articolo

Le voci di una presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi circolano ormai da mesi. Difatti più volte il nome dell’ex calciatore della Sampdoria è stato accostato alla cantante China Suarez, mentre ad agosto una fonte argentina avrebbe rivelato come Wanda Nara avrebbe tradito il marito con un uomo già sposato.

Nonostante queste indiscrezioni, la coppia ha provato in ogni modo a smentire le voci sui social, pubblicando foto di coppie e frasi con delle frecciatine più o meno precise. Un altro programma televisivo argentino tra l’altro ha diffuso un presunto messaggio vocale in cui la moglie del calciatore parlerebbe dell’imminente capolinea per la storia con Mauro, in cui sottolinea addirittura che avrebbe già fatto le carte per il divorzio.

Wanda Nara e Mauro Icardi prendono strade diverse

In seguito a numerosi pettegolezzi, arriva l’ufficialità: Wanda Nara e Mauro Icardi hanno deciso di lasciarsi. I motivi non sono stati snocciolati ma l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” sottolinea come sia giusto che la notizia venga data prima da lei per non far nascere nuove voci su Internet.

“È meglio si sappia da me” afferma Wanda per poi aggiungere: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”. Per il momento invece sul profilo di Maurito vige il silenzio massimo nei riguardi della sua vita privata, e anzi come foto profilo di Instagram ha ancora come immagine mentre si scambia un bacio con Wanda.

Intanto Icardi si sta godendo una nuova avventura calcistica, poiché il Paris Saint Germain ha deciso di cederlo al Galatasaray in prestito. Tra l’altro il club francese non avrebbe mai apprezzato l’esposizione social fatta dall’attaccante sui social e più volte ha deciso di multarlo proprio per questo motivo.