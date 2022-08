Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi: "Lei ha tradito il marito con un altro calciatore già sposato"

Ascolta questo articolo

Secondo le ultime indiscrezioni, Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero vivendo un nuovo periodo di crisi. Difatti, in un audio diffuso da una trasmissione argentina dal titolo “Los Angeles de la Mañana“, si può sentire come la procuratrice sportiva voglia definitivamente rompere la storia d’amore con l’attaccante.

“Sto per divorziare da Mauro, lo sto organizzando” si sente in questo audio da Wanda Nara per poi aggiungere: “Rimarrei qualche altro giorno, poi tornerò a prenderti il biglietto (riferendosi alla sua collaboratrice domestica n.d.r) e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio, non ce la faccio più, l’ho chiesto io”.

Per i fan della cronaca rosa la notizia di questa crisi non è una sorpresa. Difatti solamente un anno fa l’ex calciatore dell’Inter fu pizzicato da Wanda in un flirt con l’oramai famosa attrice China Suárez. Tra l’altro il suo lato privato ha avuto una forte ripercursione sulla carriera dell’argentino, diventando con il passare dei mesi più protagonista sui settimanali di gossip che in campo con il PSG (nella stagione 2021-2022 è sceso in campo 24 volte segnando solamente 4 gol).

Le nuove voci sulla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi

La smentita quindi è servita a ben poco, dal momento che si sta discutendo anche del presunto amante di Wanda. Lucas Bertero, conduttore del programma “A la tarde”, ha infatti rivelato in merito: “Wanda si sta già consolando, da tempo. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore oltretutto sposato“.

Per il momento Wanda non ha ancora rilasciato nessun commento in merito alle ultime indiscrezioni sul presunto tradimento a Mauro. L’attaccante invece, forse stufo dalle numerose voci sul proprio conto, ha pubblicato uno scatto in cui bacia Wanda e in cui si mostra sorridente con le figlie Isabella e Francesca mentre si trovano in vacanza a Ibiza.