Wanda Nara e Icardi vittime di un maxi furto dal valore di 400mila euro

Una serata di certo da dimenticare per la famiglia Icardi. Pare che infatti nella notte tra sabato e domenica Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi sono stati vittime di un furto presso la loro abitazione a Parigi. La famiglia abita precisamente nel quartiere Neuilly-sur-Seine, una delle zone più famose della città, dove di fatto vivono personaggi molto famosi, come calciatori e stilisti di alta moda francese.

Nelle ultime ore la polizia francese è stata di fatto impegnata nel succitato quartiere, a causa della segnalazione fatta dai domestici di casa Icardi, che hanno prontamente avvertito le forze dell’ordine per segnalare un furto consumato tra le mura di casa.

La dinamica del furto e il valore della refurtiva

Stando a quanto riportato dai quotidiani francesi, sembra che i ladri siano in realtà dei professionisti, tanto che sapevano bene che tra la notte di sabato e domenica la casa di Wanda Nara e Icardi sarebbe stata vuota per diverse ore, così da poter agire in maniera indisturbata e soprattutto in tutta calma.

La polizia, durante le prime fasi dell’indagine, ha avuto modo di perlustrare la casa e di trovare tracce di DNA ed altri indizi preziosi per risalire ai malviventi. Non si è ancora a conoscenza dell’esatta cifra rubata dai ladri ma pare che, secondo una prima stima, dalla casa manchino una serie di pietre preziose, orologi e denaro liquido, pari a un valore approssimativo di oltre 400 mila euro.

Purtroppo nel quartiere non è la prima casa ad essere stata svaligiata. Solo la settimana scorsa infatti è stato il turno del portiere del Psg, Rico, il quale può dichiararsi fortunato vista l’esigua perdita, che si aggira intorno ai 25mila euro. In passato è toccato anche a Dani Alves e a Thiago Silva, che hanno subito furti per un valore di oltre 600 mila euro, cifre che in effetti fanno davvero girare la testa.