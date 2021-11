Wanda Nara e Icardi, continua la crisi amorosa: le indiscrezioni dall’Argentina

Non si placano le informazioni provenienti dalla coppia del momento. Parliamo infatti di Wanda Nara e Mauro Icardi. Appena qualche settimana fa la notizia di un ipotetico tradimento di Icardi ai danni della Nara rimbalzò su tutte le riviste di gossip. Poco dopo però tutto è sembrato rientrare, con una serie di post pubblicati da ambo le parti, in cui facevano capire ai fan che la crisi matrimoniale fosse rientrata.

Purtroppo sembra che le cose non stiano proprio in questo modo. Secondo alcune indiscrezioni proveniente dall’Argentina, pare che la crisi amorosa tra i due coniugi sia tutt’altro che rientrata, anzi pare che sia appena iniziata una nuova diatriba.

Wanda Nara e Icardi: una nuova crisi amorosa

Secondo quanto riportato dalla giornalista argentina Yanina Latorre, il rinnovato momento di tensione tra Wanda e Mauro è nato a causa di una serie di messaggi trovati sul profilo Telegram di Icardi, indirizzati alla terza persona chiamata in causa sin dagli inizi di questa crisi matrimoniale, l’attrice China Suarez.

La crisi sembra essere confermata anche dalla cancellazione del post di pace tra Wanda e Mauro, sia sul profilo del calciatore ed anche su quello della procuratrice. Il tutto è rafforzato anche dal fatto che la Nara ha deciso di partire per Milano, lasciando suo marito a Parigi. Le uniche foto che si trovano sul profilo di Icardi, per il momento, sembrano essere quelle legate alla sua vita calcistica.

Persino nel programma “Intrusi” Karina Lavicoli ha spiegato: “Hanno litigato di nuovo e lei è scappata a Milano. In questo momento sono separati. Va tutto male“. Insomma sembra che le cose non stiano volgendo per il verso giusto, o quanto meno non come avrebbero tanto voluto i fan della coppia che, in passato, tirarono un sospiro di sollievo quando la Nara pubblicò quel post in cui dimostrava che la crisi era rientrata.