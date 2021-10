Wanda Nara decide di pubblicare le foto con Icardi e attacca la presunta amante di suo marito

Una storia che in questi giorni ha riempito le principali pagine di cronaca rosa. Parliamo infatti del presunto tradimento di Mauro Icardi nei confronti di sua moglie Wanda Nara. In molti ci hanno persino visto qualche nota di ironia, soprattutto se si pensa che il rapporto tra la Nara e Icardi è nato proprio dietro un tradimento, all’epoca però pare che fu opera di Wanda nei confronti del suo ex compagno, Maxi Lopez.

Insomma sembra che la questione del tradimento di Icardi sia tutt’altro che conclusa, ma in queste ore sono spuntati nuovi risvolti sulla faccenda, ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato quando la Nara ha pubblicato un post su Instagram in cui afferma: “Hai rovinato una famiglia per un pu****a“.

Wanda Nara: le foto con suo marito e l’attacco alla presunta amante

Altre foto e dichiarazioni hanno poi alimentato il gossip di questi giorni, come il post di Wanda senza fede al dito, corredata dalla didascalia: “Mi piace la mia mano senza anello“. In molti hanno affermato che in realtà la presunta amante di Mauro pare essere Eugenia Suarez, la quale quest’ultima ha ampliamente smentito la cosa, affermando: “Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro“.

In queste ore però Icardi, con ogni probabilità dopo aver fatto ammenda dei propri errori, ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui dichiara: “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bella famiglia, grazie per essere il motore della nostra vita. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito“.

Dall’altra parte pare che una mano tesa ci sia stata anche da parte della Nara, pubblicando un collage di foto passate, con tanto di didascalia eloquente, volta ad attaccare la presunta amente di suo marito: “Della mia famiglia me ne occupo io. Delle pu****e la vita stessa“. Che sia giunta dunque a conclusione con un lieto fine la storia? Nessun divorzio milionario? Difficile a dirsi per ora.