Wanda Nara attaccata sul web

L’ex opinionista della quarta edizione del reality show andato in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, Wanda Nara, da sempre fa molto discutere e parlare di sè. Anche il matrimonio, avvenuto il 27 maggio del 2014, con il calciatore Mauro Icardi (da cui ha avuto due figlie: Francesca, nata il 19 gennaio 2015 e Isabella, nata il 27 ottobre 2016) non è mai stato esente da critiche o accuse.

A far discutere sono stati il modo in cui i due si sono conosciuti e fidanzati (Wanda era sposata con il calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli) e la gestione professionale degli impegni sportivi del marito Mauro. Da qualche giorno è ormai ufficiale il fatto che Mauro abbia abbandonato l‘Inter per legarsi in maniera definitiva alla squadra francese Paris Saint Germain.

Ad organizzare tutta la trattativa, come sempre, è stata proprio Wanda Nara, agente del marito. Queste le prime dichiarazioni, pubblicate nel profilo Instagram personale dell’ex opinionista del reality show si Canale 5: “Felice di realizzare tutti i tuoi sogni. Ora avanti tutta, che ci restano altri sogni da realizzare. Grazie Psg, insieme li esaudiremo”.

Le sue dichiarazioni hanno provocato, ovviamente, non poche critiche. Alcuni si sono dimostrati dispiaciuti dell’abbandono della maglia nerrazzurra per l’attaccante argentino, ma molti altri si sono invece dimostrati del tutto entusiasti di non dover più aver a che fare con l’impegnativa moglie del calciatore (non vista di buon occhio dai tifosi della squadra milanese).

La maggior parte delle critiche sono infatti proprio indirizzare alla bella Wanda che dovrà anche guardarsi altrove dal punto di vista professionale: la trasmissione sportiva in cui ha svolto il ruolo di opinionista “Tiki Taka”, condotta dal giornalista Pierluigi Pardo, a settembre infatti non tornerà in onda (nonostante il campionato di Serie A ricominci ufficialmente il prossimo 21 giugno).