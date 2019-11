Wanda Nara attaccata dal padre: "È stordita dai soldi e dalla fama"

La conduttrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” Wanda Nara e il marito Mauro Icardi, attualmente giocatore in una squadra francese, è una delle coppie più chiacchierate dei settimanali a causa di alcuni problemi familiari. Per esempio Ivana, la sorella dell’attaccante, ha più volte criticato Mauro per essersi allontanato da lei e dai suoi genitori.

Neanche il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello” è servito a far ritrovare il rapporto tra lei e Maurito. In questo caso il protagonista delle critiche è il padre di Wanda Nara, Andrés, che in una intervista ha dichiarato di non aver più rapporti con la figlia.

Il padre di Wanda Nara è stato intervistato sia nella trasmissione “Confrontados, el debate de la tele” che Radio Mitre. In questa circostanza Andrés spiega i motivi dietro alla rottura con la figlia, dichiarando che si sono allontanati sia a causa dei numerosi scontri che per la distanza, oltre ad avere due personalità totalmente contrastanti.

Per di più Andrés ammette senza problemi di star prendendo le difese di Maxi López, l’ex compagno di Wanda Nara in cui hanno avuto tre figli Valentino, Constantino e Benedicto. Probabilmente, secondo il suo pensiero, questa vicenda sta infastidendo e non poco la propria figlia.

Oltre ad essersi allontanato dalla figlia Wanda Nara, Andrés rivela di non aver nessun contatto neanche con il calciatore Mauro Icardi, lanciando infine un attacco alla coppia: “Con Mauro non ho rapporti (…) questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale”.