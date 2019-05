Wanda, la mamma adottiva di Paola Caruso, rivela: "Non pensavo Imma si sarebbe fatta viva”

La mamma adottiva di Paola Caruso, che sappiamo aver ritrovato la madre biologica Imma grazie a Barbara D’Urso, ha voluto rilasciare una lunga intervista a Diva e Donna dove ha raccontato non solo dell’adozione della Bonas ma anche di quello che è successo a Live – Non è la D’Urso. Wanda non avrebbe mai creduto che, dopo 34 anni, Paola si sarebbe riunita con la madre naturale.

“Quando è successo per me è stato un fulmine. Ma ora sto bene, Paola mi ha rassicurata” ha infatti chiosato la signora Wanda che come ben sappiamo, qualche settimana fa, ha fatto una bellissima sorpresa alla Bonas. Invitata proprio a Live – Non è la D’Urso immediatamente dopo è rimasta per qualche giorno a Milano per stare con la figlia ma soprattutto con il piccolo Michelino.

Wanda purtroppo ha molti problemi di salute ma è stata molto felice di raggiungere la figlia: “E’ stato un sacrificio questo viaggio, ma i sacrifici fanno parte dell’essere genitori” ha infatti raccontato a Diva e Donna. Parlando invece di Imma, ovvero la mamma biologica di Paola, la signora Wanda ha dichiarato apertamente: “Non pensavo si sarebbe fatta viva” aggiungendo altresì che inizialmente questa cosa non solo è riuscita a spaesarla ma soprattutto le ha fatto molta paura.

Nonostante tutto, la signora Wanda ha ammesso che sarà sempre lei la mamma di Paola Caruso e molto presto, la Bonas, andrà anche a trovarla così potrà riabbracciare il piccolo Michelino. Carmelita D’Urso dunque è riuscita a fare un miracolo visto che in 34 anni la donna non si era mai spostata e non era mai andata a trovare la figlia a Milano.

Sicuramente, dopo il disorientamento iniziale, le cose si sistemeranno ma nel frattempo sembra che Paola Caruso sia stata molto criticata per come si è comportata con la sua mamma adottiva scegliendo di condividere tutto con Imma, la sua mamma biologica. Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolverà questa situazione.