Walter Zenga rivela di essere stato minacciato di morte dopo aver incontrato il figlio nella casa del "GF Vip"

In questi giorni Walter Zenga è entrato nella casa del “Grande Fratello Vip” per avere un faccia a faccia con Andrea. I due non hanno mai avuto un vero rapporto tra padre e figlio, e l’attuale gieffino ha dichiarato già ai tempi di “Temptation Island” di averlo sentito raramente nella sua vita.

Una volta entrato nella casa Walter Zenga ha aperto a una possibile riappacificazione con Andrea, rivelando di essere pronto ad avere un confronto senza telecamere nel suo appartamento di Dubai. Intervistato a “Live – Non è la D’Urso” conferma le sue dichiarazioni fatte al “GF Vip”, ma in questa occasione parla anche del suo rapporto con l’attuale compagna Raluca Rebedea.

L’ultima intervista di Walter Zenga

L’ex portiere dell’Inter ha deciso di rilasciare un’altra intervista al settimanale “Chi” diretto proprio da Alfonso Signorini. Qui ribadisce più o meno gli stessi concetti, rivelando che in questi anni non avrebbe mai sbagliato solamente lui ma anche il figlio per non essersi mai fatto vivo.

A causa di questo incontro però Zenga, come riportato testualmente dal sito “Today“, avrebbe ricevuto delle minacce sui social: “Andrea mi ha tirato in ballo, lo ha detto anche in più confessionali. Anzi, ha affermato: ‘Ho paura di aver urtato o scatenato attenzioni all’esterno poco piacevoli’. E così è stato. Non ci dimentichiamo che io ho anche due figli piccoli e non posso ricevere minacce di morte sui social. Mi spiace. Idem per il fratello di Andrea, Niky, che ha scelto altre trasmissioni”.

Walter dichiara che il figlio Andrea sa benissimo di aver mentito negli studi di Cinecittà, siccome l’ultima volta che si sono visti è stato il maggio 2019 e non da quando lui aveva dodici anni. Infine parla della sua ex moglie Roberta Termoli, in cui ammette di aver avuto una separazione conflittuale e quindi la situazione tra di loro non è mai stata facile.