Walter Zenga incontra i figli Andrea e Nicolò: il messaggio su Instagram

La tanta attesa reunion tra Walter Zenga e i suoi figli Andrea e Nicolò, avuti entrambi dalla seconda moglie, Roberta Termani, alla fine è avvenuta. Andrea è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 lo scorso 22 febbraio e qualche giorno dopo, venerdì 26, Walter ha preso un aereo da Dubai a Milano per incontrare i due figli e partecipare alla puntata di Live -Non è la d’Urso in onda domenica prossima.

Ad annunciare pubblicamente che l’incontro tanto atteso è avvenuto è stato proprio l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, che sul suo seguitissimo profilo Instagram ha pubblicato una foto assieme ad Andrea (che gli somiglia come una goccia d’acqua) e a Nicolò. “Reunion” ha scritto Zenga nella didascalia della foto.

Walter Zenga pubblica una foto con Andrea e Nicolò

I tre uomini hanno delle espressioni raggianti e persino Andrea, solitamente molto burbero e severo quando si tratta del padre, si lascia andare a un sorriso aperto e sincero. Resta però da dipanare un piccolo dubbio. L’ex gieffino, infatti, ha pubblicato anche lui lo scatto col padre e col fratello, salvo eliminarlo poco dopo. Come mai? Forse si è pentito di qualcosa?

In tal caso di certo lo saremo domenica prossima, nella nuova puntata di “Live – Non è la d’Urso” in onda come sempre in prima serata su Canale 5. Walter Zenga, infatti, sarà tra gli ospiti. Con lui, nella pubblicità viene annunciata “la sua famiglia”, ma non è dato sapere se si tratta di Nicolò e Andrea, o se invece con l’ex portiere (oggi allenatore di una squadra degli Emirati Arabi) sarà ospite assieme alla terza moglie Raluca Rebedea e ai loro due figli, che sono ancora due bambini.

“Il passato non lo recuperiamo più: lasciamoci tutto alle spalle e guardiamo avanti” era stato l’appello fatto da papà Walter ad Andrea Zenga quando era andtao a trovarlo nella Casa del Grande Fratello Vip 5. E in effetti lui sembra determinato a farlo… i suoi figli ci riusciranno, o il rancore è ancora troppo forte? Forse sono risentiti del fatto che lui sia venuto in Italia per partecipare alle trasmissioni della d’Urso e non appositamente per loro?