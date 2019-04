Walter Nudo, ultime news e le parole di Valerio Merola sulla patologia cardiaca dell’attore: "Lo sapeva da tempo"

Walter Nudo, il popolare attore e vincitore dell’edizione 2018 del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, dopo il malore che lo ha colpito negli Usa ha fatto rientro in Italia, dove è previsto un ricovero a carattere di urgenza presso l’ospedale Monzino di Milano, per ulteriori approfondimenti ed esami.

Prima del ricovero ospedaliero nel centro cardiologico d’eccellenza del capoluogo meneghino, Nudo dovrà eseguire il consueto protocollo medico del caso, dunque sottoporsi ad una serie di analisi ed esami, che probabilmente faranno slittare di qualche giorno il ricovero, ma necessari per capire se q quando intervineri chirurgicamente.

Il comunicato stampa della famiglia e le parole di Valerio Merola

Da quanto si legge dalle principali agenzie di stampa, sembra sia stato proprio Nudo a decidere di far rientro immediatamente in Italia, subito dopo il doppio attacco ischemico al cervello avuto durante il suo soggiorno a Los Angeles. Per fare chiarezza su quanto accaduto a Walter la famiglia dell’attore ha divulgato il seguente comunicato stampa: “Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro quando ha avuto un malore” – quindi prosegue con – “È stato trasportato di urgenza all’ospedale più vicino a Beverly Hills. La risonanza magnetica ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli ‘ischemic stroke’ , due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore!“.

Il comunicato poi prosegue dicendo che con il permesso dei dottori, Walter ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all’Ospedale Monzino di Milano per l’intervento. Sopo la diffusione della notizia del malore di Walter Nudo sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo ed ex suoi coinquilini del GFVip a inviare dei messaggi di sostegno all’attore, tra cui anche Valerio Merola.

Intervenuto a Mattino5, Valerio Merola ha rivelato che Nudo sapeva già da tempo di soffrire di una patologia cardiaca della quale si sarebbe dovuto occupare al più presto, in tal senso le sue parole: “È una cosa che deve affrontare, lo sapeva da tempo“.