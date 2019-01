Walter Nudo smentisce il flirt con Natalie Bush: "Siamo solamente amici"

Walter Nudo, dopo la vittoria nella terza edizione del Grande Fratello Vip, ha promesso al pubblico che ci avrebbe riprovato con la sua ex compagna, Céline Mambour. I fan stavano nuovamente sperando che tra i due potesse sbocciare l’amore, poiché in più circostanze i diretti interessati si sono scambiati delle frasi molto romantiche.

In queste ore però Walter Nudo è stato beccato in compagnia di un’altra donna. Il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha beccato il judoka canadese insieme alla modella Natalie Bush. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il vincitore del Grande Fratello Vip 3 abbia passato il suo capodanno proprio insieme alla donna.

Un nuovo flirt per Walter Nudo?

Secondo il settimanale “Chi”, Walter Nudo ha passato l’inizio di questo 2019 insieme a Natalie Bush a Capri. Le ipotesi di un possibile amore non sono da escludere, poiché i due hanno passato la maggior parte del tempo insieme, e tutto sembra far presagire che possa esserci un qualcosa in più di una semplice amicizia.

La cosa che più stranisce e che proprio in una recente intervista a “Pomeriggio Cinque” Nudo smentisce di essere innamorato: “Non mi sono ri-fidanzato e sono ancora casto, non è capitata la situazione giusta. Francesca Cipriani? Ho mandato un messaggio al suo manager per ringraziarla, per aver parlato così tanto di me durante il Grande Fratello Vip. È una bravissima ragazza, tutti mi dicono che è molto carina. Ma io mi trovo in una situazione non facile”.

In queste ore è arrivata una secca smentita da parte di Walter Nudo su questa presunta relazione con la modella: “Questa mattina mi sono svegliato e i miei collaboratori mi hanno fatto vedere una serie di link riguardanti una ipotetica storia d’amore tra me e Natalia Bush. Io e Natalia ci siamo conosciuti a Capri, durante il Festival del Cinema e siamo solamente amici”.