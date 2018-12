Walter Nudo scrive un messaggio su Instagram e Fariba Tehrani impazzisce per il vincitore del GF Vip 3

Si è da poco conclusa la terza edizione del Grande Fratello Vip che ha visto vincitore assoluto Walter Nudo il quale, dopo un primo momento di incredulità e di stupore sta piano piano tornando alla vita normale di tutti i giorni. Giustamente l’attore ha ripreso a pieno ritmo anche la sua presenza sui social e proprio in queste ultime ore ha voluto deliziare i suoi tantissimi fan e non solo di una delle sue famose massime.

“Cerca di non lasciare mai che le cose che vuoi, ti facciano dimenticare la gioia delle cose semplici che hai! W” ha sottolineato il vincitore del GF Vip 3 aggiungendo altresì una bellissima foto che lo ritrae davanti ad una bancarella di dolciumi durante una fiera di Natale. L’attore ha altresì parafrasato ‘pochi fronzoli, la felicità si abbevera di genuinità quotidiana’ mandando in visibilio Fariba Tehrani ovvero la madre di Giulia Salemi.

La donna infatti sembra essere impazzita per il post di Walter Nudo tanto da commentare con una lunghissima cascata di cuoricini lasciando così intendere che forse, per l’attore, ci sia un sentimento che può andare oltre all’amicizia. Infatti la stessa ha spesse volte manifestato un certo interesse per l’attore tanto che durante una sua ospitata a Mattino Cinque, Fariba aveva svelato che le avrebbero consigliato di inscenare una sorta di corteggiamento dell’attore.

“Mi hanno chiesto tante volte di andare al ‘Grande Fratello’ e non ho accettato. Mi hanno chiesto di andare a fare il filo a Walter Nudo e non ho accettato. Ho mandato una lettera bellissima a Giulia ma non gliel’hanno fatta mai avere perché non avrebbe fatto rumore” ha infatti raccontato Fariba. Inutile dire che anche questa sua affermazione ha fatto molto discutere come il suo atteggiamento durante la partecipazione della figlia Giulia al Grande Fratello Vip 3.

Per il momento lo stesso Walter non ha risposto a tali complimenti ma non è detto che non lo faccia nelle prossime ore. Vedremo dunque come evolverà questa amicizia tra l’attore e Fariba e cosa dirà questa volta la fashion blogger dell’intrusione della madre.