Walter Nudo, romantiche vacanze con la nuova compagna

Nuovo fiamma per Walter Nudo, che dopo un lungo periodo di castità si è finalmente concesso ad un nuovo appassionante amore. Secondo quanto rivela il settimanale “Chi”, la rivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” ha una nuova fidanzata segreta, che al momento vuole tenere lontana da gossip e paparazzi. Non ha infatti ancora mostrato nessuna foto della sua nuova compagna, preferendo mantenere riservata questa relazione ancora per un po’.

Sul nuovo numero di “Chi”, in edicola a partire da Mercoledì 21 Agosto, si legge che Walter Nudo sta trascorrendo delle romantiche vacanze in Sicilia con questa sua nuova misteriosa donna.

La notizia di questa nuova relazione, non fa altro che dichiarare ufficialmente finito il matrimonio tra Walter Nudo e la francese Celine, con la quale aveva provato a ricucire il matrimonio dopo un lungo periodo di crisi. Dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip”, Walter e la stilista francese avevano infatti provato a rimettere in piedi il loro matrimonio ma evidentemente qualcosa si era ormai rotto irreparabilmente e per i due era arrivato il momento di prendere strade differenti.

Insomma il 2019 è stato un anno particolare, pieno di cambiamenti nella vita di Walter Nudo. Ricordiamo infatti i problemi di salute che lo hanno colpito qualche mese fa e che per fortuna sono stati superati. Un altra importante decisione che Walter Nudo ha preso in questo periodo è stato il suo ritiro dal mondo dello spettacolo, decidendo di dedicarsi a qualcosa di più concreto e stabile, che gli dia maggiori conferme e sicurezze.

Non sappiamo ancora se questa sua decisione di allontanarsi dal mondo della televisione sia stata in qualche modo influenzata dalla relazione che sta vivendo con questa donna, la cui identità resta ancora segreta, oppure se è stata presa in maniera del tutto indipendente.