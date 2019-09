Walter Nudo ritrova l’amore con Roberta Nigro

Walter Nudo ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Dell’attore canadese sappiamo che è stato impegnato dal 1994 fino al 2002 con la ballerina Tatiana Tassara, ma non hanno mai celebrato le nozze. Dal loro rapporto sono nati i suoi due figli Elvis e Martin Carlos, entrambi ballerini di danza classica.

Durante l’ottava stagione di “Incantesimo“, una serie televisiva italiana, ha conosciuto sul set Samuela Sardo, tenendo con l’attrice una relazione durata dal 2004 fino al 2008. L’anno dopo si sposa però con Céline Mambour, una stilista francese. I due si sono separati da circa un anno, e da quel momento Walter Nudo ha ammesso nel non aver avuto più nessun rapporto.

La nuova fiamma di Walter Nudo

In questi giorni il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ha trovato l’attore canadese insieme a una nuova ragazza. La fortunata sarebbe Roberto Nigro, beccati insieme durante un allenamento al parco, mentre si scambiavano alcuni baci tra una corsa e l’altra. I due vivrebbero addirittura già insieme in una casa di Milano.

Con questa notizia, Walter Nudo chiude definitivamente questa relazione con la sua ex moglie Céline Mambour. Spesso, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha fatto capire di aspettare un gesto dalla sua donna. Proprio per questo motivo, ha rifiutato la corte fatta da Francesca Cipriani, che per lui addirittura decise nell’entrare nella Casa più spiata d’Italia.

A causa di questo attenedere, Walter Nudo ha vissuto un periodo di castità molto lungo, anche se in una vecchia intervista ammise che questo periodo non gli è mai pesato: “Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza”.