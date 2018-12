Walter Nudo risponde a Francesco Facchinetti: "Mi ha dato del demente? Non lo vedo da anni!"

Da gran signore qual è, Walter Nudo ha risposto educatamente a Francesco Facchinetti che, solamente 24 ore prima, gli aveva dato del ‘demente‘ durante una conversazione con la moglie Wilma. L’audio con ‘l’offesa gratuita’ era finito, erroneamente, in una storia sul profilo Instagram della signora Facchinetti ma diventando subito virale.

Inutile dire che in molti si sono chiesti immediatamente il motivo per il quale l’ex Dj aveva deciso di usare quel termine nei confronti del neo vincitore del Grande Fratello Vip 3 e a quanto pare non lo sa nemmeno lo stesso Walter Nudo che, sempre attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di parlare a cuore aperto della vicenda ai suoi numerosi follower.

Walter, con garbo ed educazione, ha rivealto di non aver nessun ‘conto in sospeso’ con il figlio di Roby Facchinetti e di essere a Capri per le festività natalizie. “Questa mattina mi sono svegliato con la chiamata di un mio collaboratore che mi ha informato dell’accaduto. ‘Guarda, c’è stato Francesco Facchinetti che ha detto che sei un demente in un video che la moglie ha pubblicato per sbaglio’” ha infatti raccontato Nudo ancora sbalordito da tale comportamento.

Oltretutto lo stesso Walter ha cercato in ogni modo di capire il motivo di questa offesa sottolineando altresì di aver incontrato l’ex Dj tanti anni fa poco prima che partecipasse al Festival di Sanremo assieme a suo padre. “Era il 2007. Eravamo in un locale e ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, lui mi disse la novità su Sanremo e io gli risposi che ero contento per lui e che sarebbe stata una bella esperienza. Mi è sembrato che ci fosse un bel feeling in quel momento” ha raccontato l’ex gieffino.

In ogni caso Walter continua a nutrire ugualmente molta stima per Francesco dal momento che è un ragazzo molto intelligente ma soprattutto innovativo. “Niente, gli auguro comunque buon Natale” ha concluso Nudo confermando le sue qualità che hanno convinto il pubblico a votarlo per vincere il GF Vip 3.