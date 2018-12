Walter Nudo parla della sua astinenza: "Non sento il bisogno di farlo"

Walter Nudo ha vinto la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il judoka canadese è stato uno dei favoriti per trionfare sin dalle prime puntate, riuscendo però a consolidare il primo posto con il passare del tempo, grazie alla sua simpatia .

Uno degli argomenti che ha fatto più parlare di Walter Nudo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 3 è stata la sua prolungata astinenza sessuale. L’ex vincitore de “L’Isola dei Famosi“, senza nessun tipo di problemi, ha più volte rivelato di non avere rapporti intimi da circa un anno.

Walter Nudo parla della sua astinenza

In tanti si sono chiesti come abbia fatto per tutto questo tempo il judoka canadese a non andare a letto con una donna. In realtà, l’uomo risponde con la massima semplicità: “Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno, se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza”.

Per lui infatti non si è trattato di fare uno sforzo tanto importante, facendo anche un paragone con il suo stile di vita: “Per me l’amore e il se**o sono la stessa cosa, ancora non ho trovato l’amore o forse l’amore si deve scegliere. Ma per me non è un sacrificio rinunciare al se**o, è come non mangiare la carne, infatti non la mangio”

Nonostante ciò, la vita sentimentale di Walter Nudo per il momento sembra movimentata. Oltre al corteggiamento di Francesca Cipriani, l’uomo sembra che non abbia ancora dimenticato la sua ex, Céline Mambour, e più volte ha dichiarato il suo affetto verso di lei. Per questo motivo, non va escluso un loro ritorno di fiamma.