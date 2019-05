Walter Nudo parla del suo malore: "Ho pensato di morire"

Walter Nudo, nel mese scorso, ha avuto un malore mentre si trovava in un albergo di Los Angeles. Il vincitore del “Grande Fratello Vip“, per questo motivo, è stato ricoverato inizialmente al “Cedars-Sinai Medical Center“, situato a West Hollywood. Le prime notizie sul suo conto sono arrivate dai suoi amici più cari come Enrico Silvestrin e Andrea Mainardi, conosciuti proprio durante il suo periodo nel reality show condotto da Ilary Blasi.

L’attore, con un lungo post su “Instagram“, tranquillizza e ringrazia i suoi fan per la vicinanza mostrata, ma conferma di aver avuto due ischemie causate da un problema al cuore. Con il permesso dei dottori dell’ospedale americano, prese il primo aereo per farsi operare in Italia, al “Centro cardiologico Monzino”.

Le parole di Walter Nudo

Intervistato al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, l’attore ha voluto parlare di quel brutto periodo: “Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato ‘sto morendo’. […] Improvvisamente ho perso la coordinazione e l’equilibrio. In pochi secondi ho perso il venti per cento del controllo del corpo. La mano sinistra non seguiva i comandi del cervello”.

Successivamente aggiunge il suo desiderio di farsi operare in Italia: “I medici mi hanno detto che avevo un buco nel cuore. Una patologia congenita. Ho subito pensato che dovevo scappare. In America ero solo. Volevo tornare in Italia, dai miei affetti, dalla gente che mi vuole bene. Così ho mentito ai medici e mi sono imbarcato. Quando ho capito che la sonda usata dai medici stava entrando nel mio cuore per ripararlo, sono scoppiato a piangere di gioia. Ho capito che il mio cuore, la fonte della mia vita, si stava aggiustando”.

In questo momento molto drammatico per la vita di Walter Nudo, aggiunge di aver sentito molto vicino il suo amico Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente il 26 marzo 2018. Rivela che quando il conduttore ha iniziato a sentirsi male, gli ha inviato un messaggio. Frizzi avrebbe risposto dopo tre mesi, ma quel gesto da parte sua è stato molto apprezzato.