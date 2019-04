Walter Nudo, le prime parole dopo l’intervento al cuore: "E’ andato bene, sono grato"

Walter Nudo, il popolare attore ed vincitore del “Grande Fratello Vip”, è tornato a far parlare di sé dopo il malore avuto nei giorni scorsi mentre si trovava a Los Angeles, grazie ad un post da lui pubblicato nelle scorse ore sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove si legge che l’attore è stato operato al cuore.

La notizia del malore avuto da Nudo oltreoceano aveva fatto molto preoccupare i numerosi fan dell’attore, che ora possono tirare un sospiro di sollievo. Stando alle parole dell’ex vincitore de “L’Isola dei Famosi”, il delicato intervento a cui si è sottoposto nella struttura d’eccellenza italiana è quindi andato per il meglio.

Le prime parole di Walter Nudo dopo l’intervento

Dopo giorni di silenzio è lo stesso Nudo a voler condividere con i propri fan e follower la gioia per la buona riuscita dell’intervento, a cui si è sottoposto nelle scorse ore. Walter ha affidato ad un post su Instagram, infatti, la prima foto scattata dall’ospedale a corredo della quale le sue parole: “Ciao ragazzi, fatto… l’intervento è andato bene“.

Sono tante le emozioni che pervadono il cuore dell’attore in questo momento, da qui il commosso messaggio di gratitudine per l’affetto ed il sostegno ricevuto: “Sono così grato di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia, da vecchi amici, da nuovi amici, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato“.

Sono tante infatti le persone che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenerlo e ad accarezzare il suo cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto. Nudo si dichiara grato di aver vissuto un’esperienza così incredibile che gli ha dato dei punti di riflessione, come la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita.

Poi il ringraziamento nei confronti dei medici che lo hanno preso in carica sia negli Stati Uniti, sia in Italia e che dedicano tutti i giorni della loro vita a studiare, imparare tecniche, per poi migliorare e salvare la vita degli altri. Walter definisce i medici “gli angeli con la mascherina“, che oltre a curare l’organo del cuore, aiutano i pazienti a sistemare le proprie vite.