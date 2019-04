Walter Nudo, le prime dichiarazioni dopo il malore: "Mi davano per spacciato"

Walter Nudo ha fatto preoccupare molto i suoi fan in questi ultimi giorni: mentre si trovava a Los Angeles per lavoro ha avuto un malore ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cedars- Medical Center a Beverly Hills. Proprio pochi giorni prima aveva postato sui social un messaggio nel quale parlava di momenti difficili e di come superarli, il destino poco tempo dopo l’ho messo di fronte proprio ad uno di questi momenti.

Nudo è stato colpito da due ischemie cerebrali sul lato sinistro del cervello causate da un problema cardiaco. È riuscito comunque, con il permesso dei medici, a rientrare in Italia e ad essere ricoverato a Milano per un intervento chirurgico. Ed è proprio dall’ospedale che Walter Nudo rilascia le prime dichiarazioni dopo il delicato momento.

Walter Nudo tranquillizza i suoi fan dall’ospedale

“Ciao ragazzi, sto meglio! Ho ripreso il cellulare solo per mettere questo post con la foto della mia faccina ancora dritta per tranquillizzare tutti e per liberarmene ancora per un altro po’“. Nella foto che ha deciso di pubblicare su Instagram, si vede Walter monitorato in un letto di un ospedale a petto nudo, con un pollice in su proprio per tranquillizzare i suoi numerosi followers: “Mi hanno riferito dei vostri messaggi e parole in questi giorni“.

“Qualcuno mi ha dato anche per spacciato evidentemente mi conosce poco. Molti sono stati pieni di amore e di affetto. Grazie! Avete riempito il mio cuore, che ora è “in officina”, di gioia“, rivela il vincitore del Grande Fratello Vip 3. Walter Nudo ammette che questo malore lo ha colto di sorpresa ed è stato come “un bel dritto in faccia anzi un paio di ganci sulla testa, a sinistra precisamente“.

Con il suo solito ottimismo e voglia di vivere, che ha dimostrato di avere anche davanti alle telecamere di Canale 5 quando era chiuso nella casa del Grande Fratello Vip, vuole lanciare un messaggio a tutti coloro che si trovano in una difficile situazione ricordando che “la vita, questa meravigliosa parola che a volte trascuriamo V I T A, è anche questo. C’è sempre una grande opportunità: possiamo o aver paura e lasciarla andare, oppure possiamo andargli incontro e abbracciare questa opportunità e imparare da essa! Ora vi lascio, ho promesso al prof niente cellulare fino a lunedì. Thank you, you guys rock“.