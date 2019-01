Walter Nudo, il suo post su Instagram infiamma i social: "Il bello della vita è che è tutta una sorpresa"

Walter Nudo, il popolare attore italo-canadese nonché vincitore della terza edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi “Grande Fratello Vip”, è tornato a far parlare di sé dopo il botta e risposta con Francesco Facchinetti, per un post pubblicato nelle scorse ore sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, che nel giro di poco è stato viralizzato.

Dopo essere stato proclamato “il re dei reality” – al suo attivo Nudo oltre al “Grande Fratello Vip” vanta la vittoria di una passata edizione de “L’Isola dei Famosi”, allora condotta da Simona Ventura – Walter sembra ora essere pronto per nuovi importanti progetti, tanto da non aver perso tempo e comunicato tutta la sua positività e grinta per l’arrivo del 2019 tramite un messaggio sui social.

Le perle di saggezza di Walter Nudo

L’ex gieffino, si sa, è ormai celebre per le sue perle di saggezza e per le sue frasi motivazionali, degne di un life coach, che ha dispensato durante il periodo della permenenza nella casa di Cinecittà, suscitando talvolta perplessità non solo tra i suoi coinquilini, ma anche nel pubblico televisivo, oltre che nella Gialappa’s che lo ha spesso e volentieri messo al centro della propria satira.

Nelle ultime ore Walter ha pubblicato un bellissimo post su Instagram dove si legge: “Voglio solo dire grazie a tutte le persone che mi hanno supportato durante il Gf Vip, ma anche a tutti i miei fratelli e sorelle e collaboratori che hanno creduto dall’inizio nel sogno di un pazzo” – quindi l’attore prosegue specificando – “Quello di rompere gli schemi ecomunicare un po’ di fratellanza, amore e luce a un’Italia troppo delusa e ferita“.

Poi Nudo ha concluso ringraziando i fan e scrivendo: “Da solo non si va da nessuna parte, il bello della vita è che è tutta una sorpresa!“. Parole molto belle e significative, che hanno subito suscitato neanche a dirlo l’apprezzamento dei fan, che hanno lasciato in poco tempo numerosi commenti e like, oltre a condividere il post.