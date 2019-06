Walter Nudo festeggia il compleanno con i figli: i problemi di salute sono solo un brutto ricordo

L’attore Walter Nudo, ex vincitore reality show di Canale 5 “Grande Fratello vip”, è tornato a far parlare di sé per aver festeggiato negli ultimi giorni il suo compleanno insieme ai figli, allontanando sempre di il triste ricordo dell’intervento al cuore. L’attore italo-canadese sembra aver ripreso completamente la vita nelle sue mani dimostrando così di aver superato problemi di salute che lo hanno colpito improvvisamente lo scorso aprile durante un viaggio a Los Angeles.

Come dichiarato dallo stesso Nudo nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l‘attore è stato colpito da ischemia al cervelletto e,solo in occasione del susseguente ricovero in ospedale, Walter ha appreso gli avere patologia congenita al cuore per la quale si è sottoposto ad un delicato intervento fatto una volta rientrato in Italia.

Walter festeggia il compleanno insieme ai figli

Dopo l’intervento, l’attore ha avuto un lungo periodo di riabilitazione quindi la decisione di allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo e dedicarsi interamente ai suoi effetti; lontano dalla frenetica vita cittadina, Walter Nudo è riuscito a riprendere i suoi ritmi, mostrando quotidianamente sui suoi profili nei principali social network di condivisione le sue attività quotidiane ed i suoi miglioramenti.

Ed è proprio grazie al social network di Instagram che apprendiamo una notizia molto bella che riguarda l’attore, cioè quella che l’ex vincitore de “L’Isola dei Famosi” ha festeggiato il suo compleanno insieme ai figli Elvis e Martin. A a commento dello scatto che l’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram le seguenti parole: “ragazzi anche questo mio compleanno è arrivato” – quindi ha aggiunto – “sono 49! Non posso lamentarmi , in questi ultimi anni ho fatto una scorpacciata di esperienze e le emozioni non sono di certo mancate, soprattutto negli ultimi 7 mesi. Ora pero’ vi devo lasciare , ho un compleanno da festeggiare, e gli invitati come vedete, sono lì che mi stanno guardando e aspettando per mangiare ! love to you always“.

Sono tanti i followers e fan dell’attore che hanno commentato con parole di auguri il post di Walter, che molto presto potrà tornare a lavorare e rientrare in tv con nuove partecipazioni a programmi televisivi, anche se in tanti scommettono che Nudo possa mettersi nuovamente in gioco con i nuovi reality previsti per la prossima stagione televisiva.