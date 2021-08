Walter Nudo dà l’addio ai reality show: "Ho avuto due ictus e subito un’operazione al cuore"

Come annunciato già sui social, anche durante la sua intervista al sito de il “Corriere” Walter Nudo ha confermato l’intenzione di abbandonare il mondo dei reality show. L’attore è stato protagonista nel 2003 con “L’isola dei famosi”, vincendo la prima edizione con l’87% di preferenze.

Nel 2018 invece partecipa al “Grande Fratello Vip“, condotto da Ilary Blasi insieme alla partecipazione di Alfonso Signorini, in cui ne esce nuovamente vincitore con il 56% delle preferenze, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi e diventando così l’unico italiano ad aver effettuato la storica “doppietta” de “L’Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello Vip”.

La nuova vita di Walter Nudo

Intervistato dal sito de il “Corriere” Walter Nudo ha voluto parlare del suo ultimo libro intitolato “La vita accade per te: un viaggio alla scoperta della felicità“, disponibile sugli store online e nelle librerie dal 7 luglio. Qui l’attore racconta del suo lungo viaggio di “riscoperta” interiore e di esplorazione del mondo e della saggezza dei suoi maestri ove passa per l’India, Indonesia, Australia, Hawaii, e poi di nuovo negli Stati Uniti e l’Italia.

L’attore rivela che, nonostante abbia ricevuto molto dalla vita, non è mai riuscito a essere felice: “Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?'”.

Ammette che in passato ha avuto soldi, denaro, auto e copertine ma di non essersi mai sentito appaggato, mentre oggi vivendo con meno comfort è molto più felice. Parlando invece della vita televisiva afferma di aver rotto con i reality show, ma non esclude che possa ritornare sul piccolo schermo con un progetto più idoneo al suo pensiero: “Sì, dalla televisione che ho fatto sì. Ho chiuso. Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”.