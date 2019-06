Walter Nudo annuncia il suo ritiro: "Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro"

Walter Nudo ha deciso di ritirarsi dalla televisione. L’attore, nato in Canada ma cresciuto in Italia dall’età di 8 anni, viene ricordato dai telespettatori italiani per aver partecipato alle serie tv della metà degli anni 2000 come “Incantesimo” e “Carabinieri”. Oltre a questo, ha vinto nella prima edizione de “L’Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello Vip 3“.

L’ultimo periodo per Walter Nudo però non è stato dei più semplici. Nello scorso aprile ha infatti dovuto subire un intervento al cuore all’ospedale Monzino di Milano, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito al malore che lo aveva colpito in America, precisamente a Los Angeles. L’operazione è andata nel migliore dei modi, ma da quel momento in poi sono cambiati i piani di Walter Nudo.

Il ritiro di Walter Nudo

Attraverso il suo staff, l’attore fa sapere: “Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia”.

Le sue parole non si fermano qui: “In questi ultimi anni le agenzie, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all’ ultimo Grande Fratello Vip solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace”.

L’ultima frase in particolare sembra essere una frecciatina lanciata da Walter Nudo alle trasmissioni che vediamo negli ultimi anni nella televisione. Tuttavia, l’attore, sempre in questo comunicato, dichiara di non voler giudicare i contenitori, ma semplicemente non si rivede più in questi programmi.

Una decisione che spiazza completamente i suoi fan, poiché nessuno si sarebbe aspettato un suo ritiro, soprattutto dopo la sua partecipazione nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“.