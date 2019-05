Walter Nudo, aggiornamenti dopo l’operazione al cuore: "Sono in un luogo solitario dover riprendermi"

Walter Nudo, il popolare attore italo-canadese e vincitore dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, è tornato a far parlare di sé, dopo il recente intervento per un mal funzionamento cardiaco, per un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social netword di condivisione Facebook.

In seguito ad un improvviso malore avuto poco tempo fa a Los Angeles, Nudo è stato ricoverato, quindi dopo le anlisi e le indagini mediche effettuate, si è reso necessario un intervento al cuore; operazione che è stata fatta in Italia, presso un noto centro ospedaliero di Milano. Da quel momento dell’attore non si è avuta alcuna notizia, tranne alcune parole sul noto social network, dove ringraziava tutti per l’affetto dimostrato.

Aggiornamenti sullo stato di salute di Walter Nudo

Come sta oggi Walter Nudo? Questa è la domanda che i tanti fan del popolare attore si stanno domandando in questi giorni, sollecitati anche da una preocupante assenza e silenzio dell’attore che non ha più pubblicato nulla da tempo. Ma a rassicurare nuovamente i fan è lo stesso Nudo, che ha spiegato come la sua assenza sia doveuta al processo di guarigione.

Walter in persona ha voluto aggiornare i fan con un ultimo post su Facebook, in cui ha dichiarato: “Sono in un luogo solitario dove riprendermi con calma“, parole che sono state accomapgnaet dalla scheda giornaliera di attività di recupero e tante scuse. Nudo sa di aver creato ansia nei suoi fan a causa della sua assenza, tanto che scrive: “Volevo chiedervi scusa per questa mia lunga assenza“.

Quindi l’attore è andato più nei dettagli, spieando: “Sono preso da una convalescenza in solitudine in un luogo segreto, lontano da tutto e tutti. Intendo ristabilire la giusta connessione con il mio corpo, la mia mente e il mio spirito“. C’è quindi bisogno di tempo affinché Walter si ristabilisca, quindi per rivederlo nuovamente sul piccolo schermo.

A conclusione del suo post, Walter scrive: “Vi sono grato per tutto l’affetto che continuate a mandarmi, con i vostri messaggi così sinceri. Grazie!“. Parole che hanno suscitato l’immediata reazione dei fan che, come sempre, numerosi hanno lascito numerosi like e commenti si sostegno ed auguri di pronta guarigione all’ex vincitore de “L’Isola dei Famosi”.