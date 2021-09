Walter Nudo accomuna vaccini e torri gemelle: "Sistema padrone che comanda"

Tornato in auge per le rivelazioni sciccanti sulla malattia che l’ha colpito dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 3 (ben due ictus), Walter Nudo non smette di far parlare di sé e purtroppo raramente si tratta di parole positive. Prima, infatti, l’ex modello è finito nella bufera per essersi presentato sul red carpet del Festival di Venezia con un aspetto decisamente trasandato e soprattutto con ai piedi delle infradito con un enorme diamante (ovviamente finto) al centro.

Poi, nelle scorse ore, l’ex gieffino ed ex naufrago di una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi (reality show che ha vinto entrambi) è stato preso di mira per un post decisamente di cattivo gusto pubblicato su Instagram. Si tratta di una foto con una strana didascalia che gli è valsa critiche feroci, accuse di mancanza di rispetto e persino, come accade sempre più spesso sui social, veri e propri insulti.

L’inquietante post di Walter Nudo e le parole su vaccini e Torri Gemelle

Tutto ha avuto inizio lo scorso 11 settembre 2021, giorno del ventennale dell’attentato alle Torri Gemelle. Proprio in questa occasione, Walter Nudo ha scioccato tutti pubblicando sul suo profilo Instagram un collage di foto riguardanti il vaccino anti Covid e le Torri Gemelle. Ma cosa centra l’attentato più feroce che l’umanità ricordi con un vaccino creato per contrastare l’epidemia che da due anni tiene sotto scacco il mondo intero?

Secondo Nudo, un legame c’è e fa capo ai cosiddetti “poteri forti”, gli stessi tirati in ballo dai complottisti, ovvero da chi pensa che l’attentato alle torri gemelle non sia stato portato a termine da Al Quaeda e da chi ritiene che i vaccini anti-Covid 19 abbiano chissà quali finalità di distruzione dell’umanità. Teorie folli, insomma, che Walter Nudo non pronuncia ma a cui sembrano rimandare le sue sue frasi fumose e poco chiare

“Sono passati 20 anni e stiamo vivendo le stesse cose” ha scritto l’ex modello nella didascalia che accompagna il collage di foto. “Morti di persone innocenti, palle raccontate, controversie che escono come funghi, sistema padrone che comanda” ha preseguito, convinto. E ancora: “Gli anni passano tutto viene messo nel dimenticatoio e il sacrificio di tutti questi esseri umani viene vergognosamente cancellato”.

“Quanto deve andare avanti ancora questa storia?” ha scritto infine Walter Nudo, concludendo un discorso che per molti non ha senso e che gli è valso una marea di polemiche.