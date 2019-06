Vladimir Luxuria tradita dal suo fidanzato: "È stata sedotta e abbandonata"

Vladimir Luxuria ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Una delle pochissime confessioni fatte sulle sue storie d’amore è avvenuta durante un’intervista a “La confessione“, condotto dal giornalista Peter Gomez su “Nove”, in cui dichiara di aver avuto una relazione con un uomo potente del centro-destra.

Negli ultimi giorni, però, è arrivata un’indiscrezione da parte del settimanale “Oggi“, diretto da Alfonso Signorini. Secondo la rivista, il personaggio televisivo avrebbe avuto una relazione, nuovamente clandestina, con un tecnico di Mediaset. Purtroppo per lei le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi, poiché sarebbe stata tradita con un’altra persona.

Sulla rivista possiamo leggere che Vladimir Luxuria credeva moltissimo in questa relazione. Purtroppo però le cose non sono andate nel migliore dei modi: “Lei credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione”.

Al momento però il settimanale diretto da Alfonso Signorini chiude a un possibile ritorno in coppia tra Vladimir Luxuria e questo fidanzato. Infatti, l’ex ospite del “Grande Fratello 16” non sarebbe intenzionata, almeno fino ad oggi, a far pace con lui, anche se per il futuro non si esclude nulla: “Vladimir ha deciso di non concedergli una seconda possibilità. I soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno”.

Si tratta solamente di un’indiscrezione, ma la mancata smentita di Vladimir Luxuria sembra comunque confermare parzialmente il gossip rilasciato dal settimanale “Oggi”. La curiosità più alta resta comunque il nome di questo fantomatico tecnico della rete Mediaset. In questo momento non possiamo sapere come può finire questa storia, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle notizie più fresche sulla vicenda.