Vladimir Luxuria si mostra per la prima volta in costume: le foto sono viralissime

Ascolta questo articolo

Vladimir Luxuria è un volto noto del mondo dello spettacolo, nonchè ex membro della Camera dei deputati, ruolo che ha ricoperto con grande impegno soprattutto per le sue lotte ai diritti lgbt. Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi nelle consuete vesti di opinionista, è tornata a far parlare di sé per alcune foto inedite in bikini.

La nota opinionista ha sfoggiato ancora una volta una forma smagliante, che ha attirato numerosi commenti positivi da parte dei suoi followers. Come noto, Luxuria è molto attiva anche sui social, dove ha un seguito di tutto rispetto con oltre 300mila seguaci. Con questo bikini molto bollente, l’ex parlamentare ha fatto incetta di like ed apprezzamenti: ecco la foto.

Lo scatto inedito

Non è affatto passata inosservata la foto in bikini pubblicata da Vladimir Luxuria. La nota opinionista ha lasciato tutti di stucco, sfoggiando un fisico mozzafiato e delle forme di tutto rispetto. Nella didascalia a margine della foto ha scritto: “Se il sole bacia i belli… in questi giorni di solleone ci devasterà di bacetti“.

Terminata il noto reality condotto da Ilary Blasi, l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista si sta godendo le meritate vacanze in attesa di tornare sotto i riflettori televisivi nella prossima stagione. In una recente intervista a Superguida tv, Luxuria ha confessato i suoi progetti futuri, con la determinazione e l’ambizione che da sempre la contraddistinguono.

In particolare, in cantiere ci sarebbe l’idea di un nuovo format molto stimolante: “Mi piacerebbe un programma, rivisitato ovviamente, tipo quelli della notte di Renzo Arbore, con un gran casino, come in una discoteca con Drag Queen, Go-Go Boys. Ma anche con interviste a personaggi della cultura, della politica. Io posso avere più registri, da quello più serio a quello più disimpegnato, credo di avere queste diverse sfaccettature”. Chi sa che la brava opinionista non riesca a realizzare questo suo sogno, intanto si gode le vacanze al mare e gli apprezzamenti dei fan.