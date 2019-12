Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa, piovono i commenti dei followers

Vladimir Luxuria ha sfilato indossando l’abito da sposa. Prima di arrivare a ciò ne ha fatta di strada la Luxuria la quale, nata con il nome di Vladimiro Guadagno e intrappolata in un corpo da uomo, si è sempre sentita una donna nell’animo, pertanto ha intrapreso una battaglia che l’ha condotta ad essere oggi Vladimir Luxuria.

E’ stata ed è attivista in Italia nel movimento per i diritti LGBTQ, ha preso parte a tutti i gay pride e soprattutto è stata la prima transgender a far parte del Parlamento Italiano. Vanta non solo una carriera politica, ma anche letteraria e televisiva di tutto rispetto. Ha partecipato e vinto “L’isola dei famosi” e nel febbraio del 2019 ha anche pubblicato un suo singolo.

Ultimamente si è resa protagonista di uno scontro infuocato con Vittorio Sgarbi a “Live- Non è la D’Urso“. Nel programma condotto da Barbara D’Urso, entrambi erano ospiti e ha preso il via una discussione con Sgarbi che ha attaccato duramente la Luxuria proprio sulla sua personalità. A seguito di quello scontro sono seguite diverse polemiche, adesso appianate.

La Luxuria è apparsa in una veste inedita, su Instagram ha postato una foto che la ritrae con l’abito da sposa. Invitata in un atelier di abiti per cerimonia, Vladimir si è prestata a sfilare durante un evento dedicato al matrimonio. La passerella è stata preceduta da in video, nel quale Vladimir raccontava la scelta del vestito e ironica dichiarava che seppur pronta per il matrimonio, non avrebbe potuto fare il grande passo perchè non ha accanto l’uomo giusto.

A seguito della foto postata con l’abito scelto e indossato per l’evento, subito sono piovuti i commenti dei followers che hanno molto gradito il gesto della Luxuria e si sono complimentati con lei. I commenti sono stati molto dolci e carini, difatti un utente ha scritto: “Intelligente e bella come tutte le donne“.

E ancora: “Che bella ti auguro che quest’abito ti porti tanta fortuna“. Non sono però mancati i commenti negativi, difatti c’è stato chi ha scritto: “Non amo vedere queste cose” e poi: “Ma a cosa sto assistendo?!?!“. Insomma la scelta di indossare l’abito bianco da parte della Luxuria è stata forte e come poi è accaduto ha diviso il web.