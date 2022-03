Vladimir Luxuria loda Barbara D’Urso: "Lei è una vera guerriera, una donna e una professionista combattiva"

Con la prima diretta de “La pupa e il secchione” è andato in onda “La Pupa Party“, che prende chiaramente spunto dal “GF Vip Party”. All’interno del format, che vede la conduzione di Dayane Mello e Andrea Dianetti su Mediaset Play in collaborazione con Studio71 Italia, si parla della puntata e di alcuni retroscena dedicato alle pupe e ai secchioni.

Durante la prima puntata ci sono stati degli ospiti molto amati dal pubblico, come l’opinionista Federico Fashion Style, i conduttori di “Isola Party” Ignazio Moser e Valentina Barbieri e le ex naufraghe de “L’isola dei famosi” Miryea Stabile e Vladimir Luxuria.

Le parole di Vladimir Luxuria su Barbara D’Urso

Come riportato testualmente dal sito “Biccy”, l’ex deputata ha deciso di spezzare una lancia a favore di Barbara D’Urso. Ritiene infatti che la presenta della Dottoressa Giò in una trasmissione del genere sia davvero un sinonimo di garanzia, siccome la ritiene un’esperta di questi programmi.

Ritiene poi importante che Barbara D’Urso continui a condurre “Pomeriggio Cinque“, siccome si ha più possibilità di conoscere dei retroscena. E infatti proprio durante la diretta del 17 marzo del rotocalco di Canale 5 la Barbarella scopre a sua sorpresa che Flavia Vento ha minacciato di andarsene dal reality di Italia 1. L’allarme fortunatamente è rientrato siccome la presunta “fuga notturna” della showgirl viene fermata dagli autori.

Successivamente Vladimir, che conosce bene la D’Urso, ha voluto parlare di come si comporta dietro le quinte: “La conosco e lei è una vera guerriera, una donna e una professionista combattiva. La D’Urso non ti mette mai agitazione dietro le quinte ed è una che rispetta moltissimo le persone con cui lavora. Sono stata in tante sue trasmissioni, non l’ho mai sentita urlare nel backstage e non l’ho mai sentita fare una scenata o trattare male le persone che lavorano con lei”.