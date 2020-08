Vladimir Luxuria frequenta un ex concorrente di "Amici" e dichiara: "E’ molto passionale"

Vladimir Luxuria è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Nata con il nome di Vladimiro Guadagno e intrappolata in un corpo da uomo, Vladi si è sempre sentita una donna nell’animo, pertanto ha intrapreso una battaglia che l’ha condotta ad essere oggi Vladimir Luxuria. Una battaglia che indubbiamente le è costata tanto.

La Luxuria adesso è un personaggio affermato, una delle opinioniste di Barbara D’Urso e proprio nel salotto della D’Urso, Vladimiri dovette ancora una volta fare i conti col suo passato. Difatti, durante una puntata di “Live-non è la D’Urso”, Vittorio Sgarbi l’attaccò pesantemente sulla sua sessualità, Barbara non intervenne, la polemica divampò, ma la storia è stata poi archiviata con una stretta di mano e Vladimir è tornata in pianta stabile nelle trasmissioni della D’Urso.

Adesso però c’è una novità nella vita privata della Luxuria, un uomo è entrato a farne parte. Si tratta di un ex concorrente di “Amici”, Gennaro Siciliano, che partecipò alla settima edizione del talent show e che adesso pare faccia battere il cuore di Vladimir. Quest’ultima e Siciliano, hanno postato foto che li ritraggono insieme sui social, ufficializzando di fatto la frequentazione.

La Luxuria e Gennaro non si nascondono più, tanto che lei, in un’intervista rilasciata al magazine “Nuovo”, ha parlato proprio della sua storia con l’ex ballerino di “Amici”. Vladimir, ha parlato del loro primo incontro e di cosa le piace di più di Siciliano: “Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: i suoi muscoli sembrano davvero disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno“.

Dunque, la Luxuria è stata catturata dall’aspetto fisico del ballerino, dai suoi muscoli, aggiungendo poi che tra loro c’è stato qualche bacetto: “Non posso dire di essere proprio fidanzata. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. Si è rivelato essere molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto“.

Dunque, la Luxuria non ha parlato esplicitamente, ma ha lasciato intendere molte cose. Lei e Gennaro si sono ritrovati nello stesso albergo e poi, come la stessa Vladimir ha ammesso: “Da cosa nasce cosa“. Lo scatto postato, ritrae Vladimir e Gennaro nella stessa camera d’albergo, con lei in accappatoio e lui a torso nudo. Insomma, una nuova coppia pare essersi formata, tanti auguri!