Vladimir Luxuria e il “patto dello shampoo” con Giorgia Meloni. Un clamoroso retroscena

Ascolta questo articolo

Vladimir Luxuria, attuale opinionista de “L’Isola dei Famosi”, durante un’intervista rilasciata a Grazia Sambruna di “Mow Magazine”, ha rivelato l’esistenza di un misterioso patto tra lei e Giorgia Meloni, leader del partito politico Fratelli D’Italia, definito nello specifico “patto dello shampoo“.

Luxuria è stata interpellata a poche ore dal comizio che la Meloni ha tenuto in Spagna e durante il quale si è scagliata con più vigore del solito contro la cosiddetta lobby LGBT e l’”ideologia gender”. Proprio a seguito di ciò è stata chiesta l’opinione di Luxuria che ha commentato il fatto con la sua solita pungente ironia, definendo la Meloni la nuova Baby K, come a rimarcare il fatto che in terra spagnola avesse pronunciato parole che assomigliano molto al solito tormentone estivo.

Poi Vladimir decide di rivelare un fatto inedito avvenuto anni fa proprio con la Meloni e di cui prima non si era mai parlato. Per capire meglio questo “patto dello shampoo” dobbiamo fare un salto indietro negli anni e tornare a quando la leader politica era in stato interessante.

“Il patto dello shampoo” tra Luxuria e la Meloni

Era il 2016 quando la Meloni durante la manifestazione del Popolo della Famiglia, decise di rivelare la dolce attesa della sua prima primogenita. La notizia, nelle ore successive, fece il pieno di prese in giro e sfottò, tanto che Luxuria decise di lanciare un cinguettio su Twitter per placare gli animi e smorzare la polemica: “Auguri e figli trans!”, scrisse l’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi.

Il risultato fu un vero disastro, perché invece di sdrammatizzare, Vlady irritò ancora di più la Meloni che l’accusò di averle augurato la nascita di una figlia trans (“Come se fosse una specie di iattura!” precisa Luxuria). La questione si risolse qualche tempo dopo, quando le due signore si incontrarono dal parrucchiere e finalmente ebbero modo e maniera di chiarirsi: “Eh già, andavamo dallo stesso parrucchiere e proprio in quella sede ci siamo chiarite riguardo al mio tweet. Meloni ha capito perfettamente come il mio non volesse essere un commento offensivo, ma soltanto una battuta per stemperare il clima pesante riguardo alla sua gravidanza. E così abbiamo fatto una specie di “Patto dello shampoo””.