Da alcune settimane il nome di Vladimir Luxuria sta rimbalzando sui giornali italiani per un bel motivo. Pare, infatti, che la transgender più famosa d’Italia, abbia trovato un nuovo amore.

I più informati parlano di un compagno “bellissimo”, capace di farle perdere completamente la testa. Si tratterebbe di un giovane con grandi ambizioni che sogna di far carriera nel mondo dello spettacolo.

La confessione choc di Luxuria

La lieta notizia ha fatto sorridere i fan di Luxuria che non l’aveva nè confermato, nè smentito. Come se non bastasse, erano emersi anche dettagli sul presunto, focoso incontro tra i due innamorati, avvenuto segretamente alle porte di Milano, nelle stanze di un hotel. Ora, però, Vladimir è tornata a far parlare di se per un motivo diverso.

Si tratta di una vera e propria bomba, sganciata in diretta tv e subito diventata virale in rete. E’ successo tutto nel corso del programma “La Confessione”, diretto da Peter Gomez. Luxuria, ospite proprio dell’ultima puntata, ha rivelato, davanti alle telecamere, in maniera esplicita e diretta: “Ho avuto una storia d’amore con un potente del centrodestra. Aveva un’attrazione sessuale per me”.

L’ex deputata ha aggiunto qualche dettaglio in più sul misterioso vip, del quale non ha fatto nome: “Ero affezionata a questa persona”, e ancora: “Una volta mi sono preoccupata perchè è venuto con tutta la sua scorta e l’auto blu”. Quest’ultimo dettaglio ha fatto scattare qualche sospetto nel presentatore che ha provato a circoscrivere la cerchia dei possibili candidati.

Alla domanda di Gomez: “Era un ministro?”, Luxuria ha parlato di una persona in vista che è venuta con tutta la scorta in via del Pigneto, un quartiere popolare dove lei abitava. L’ex deputata di Rifondazione Comunista ha raccontato di non aver mai visto una cosa così. Tutti si sono girati e lei gli ha detto: “Se ti comporti così finiamo sui giornali”. La conversazione si è poi spostata su altri argomenti, lasciando il pubblico ad interrogarsi sull’identità del politico misterioso.