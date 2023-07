Vladimir Luxuria commenta l’addio di Barbara D’Urso a Canale 5: "Sono certa che abbia già altri progetti"

L’addio di Barbara D’Urso alla conduzione di “Pomeriggio Cinque“, annunciato improvvisamente con un comunicato pubblicato da Mediaset, ha scosso milioni di fan della “Barbarella”. Difatti, nonostante le voci di un suo possibile allontanamento dalla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi, quasi nessuno si sarebbe aspettato un provvedimento così immediato nei suoi confronti.

Tra l’altro, come ricordato proprio da Mediaset, la D’Urso ha un contratto in essere con la rete fino a dicembre 2023. Difficilmente però Barbara riuscirà a trovare un nuovo format quindi a oggi sembra più plausibile che aspetti la scadenza del proprio contratto prima di andare in altri programmi, tra cui quello più accreditato è “Ballando con le stelle“, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Va comunque sottolineato che “Pomeriggio Cinque” non verrà cancellato dai palinsesti e in Mediaset si sta cercando già una nuova conduttrice. Il nome più accreditato, al momento, resta Myrta Merlino, conduttrice fresca d’addio da LA7 ove portato per 12 anni avanti il format “L’aria che tira“.

Vladimir Luxuria commenta l’addio di Barbara D’Urso

Intercettata dai microfoni di “Fanpage“, Vladimir Luxuria, l’opinionista de “L’isola dei famosi” ammette di aver letto già alcune indiscrezioni sui social ma, nonostante abbia avuto un contatto con Barbara D’Urso dopo la notizia ufficiale uscita sui social, non sa i veri motivi del suo allontanamento da Mediaset.

La Luxuria comunque ci tiene a ringraziarla per aver ricevuto da parte sua un importante spazio in questi anni, anche per parlare di temi importanti: “L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica […] Barbara è sempre stata presente anche nelle battaglie LGBTQ+. Su certi temi ha incalzato anche nomi come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. È sempre stata vicina alle nostre cause”.

Sul futuro della sua amica rivela di non conoscere ulteriori dettagli, ma non esclude che possa prendere parte alla prossima edizione di “Ballando con le stelle” poiché, già da un po’ di tempo, ha iniziato a fare un corso di danza: “Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti“.