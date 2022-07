Vladimir Luxuria commenta la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Ascolta questo articolo

Vladimir Luxuria ha preso parte alla sedicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino. Per molti telespettatori si è trattata di una edizione di successo soprattutto per l’affiatamento avuto da tutti i conduttori nei messi della messa in onda.

Nell’ultimo periodo però Ilary Blasi sta facendo discutere soprattutto per la separazione con Francesco Totti. Le prime voci, lanciate dal sito “Dagospia“, sono nate proprio a poche settimane dall’inizio de “L’isola dei famosi”, ma in questa circostanza la conduttrice ha smentito fortemente queste voci in una intervista rilasciata a “Verissimo“.

Pochi giorni fa però Francesco Totti, insieme a Ilary Blasi, ha annunciato la loro separazione in un comunicato rilasciato all’Ansa, rivelando come la crisi durasse già da un po’ di tempo. Lei attualmente è volata in Tanzania per potersi rilassare e mettere il passato alle spalle, mentre l’ex capitano della Roma si è concesso una partita a paddle tennis come mostrato dal suo amico Vincent Candela con alcune storie su Instagram.

Vladimir Luxuria commenta la rottura tra Totti e Ilary Blasi

Intanto il loro divorzio sta facendo ancora discutere e tanti stanno dicendo la loro in merito. Tra i tanti interviene anche Vladimir Luxuria che, intervistata a “Torino Cronaca Oggi“, risponde alla seguente domanda: “Cosa pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?” in maniera chiara e netta: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy“.

Con queste dichiarazioni quindi Vladimir fa capire come già fosse a conoscenza di una crisi tra Ilary e Francesco, ma è convinta che l’ex letterina sia in grado di superare questo momento: “Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli agli i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione“.