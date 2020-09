Vladimir Luxuria commenta il coming out di Gabriel Garko al "GF Vip": "Molti personaggi famosi si fingono ancora etero"

Le parole dette ieri da Gabriel Garko al “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo su Canale 5 stanno facendo il giro del web. Inizialmente l’attore entra nella casa soprattutto per dare una parola di conforto ad Adua Del Vesco, che negli ultimi giorni ha alzato un polverone per il caso “Ares Gate“.

Successivamente si concentra sulla vita privata, ove Gabriel Garko dichiara di avere un “segreto di Pulcinella“. Incalzato dal direttore del settimanale “Chi”, l’ex conduttore del “Festival di Sanremo” pare abbia deciso di fare coming out: “Ah Signorini, te lo devo spiegare a te? Non è questo il momento. Non credo che questa cosa vada capita e discussa, voglio solo dire perché è stata discussa, del resto non me ne frega niente”.

La reazione di Vladimir Luxuria

Va detto che l’ospitata di Gabriel Garko era attesa da quasi tutti i telespettatori del “Grande Fratello Vip“. In molti infatti si sarebbero aspettati una sua dichiarazione sul caso “Ares Gate“, ma c’è molta curiosità anche sulla vita privata e sulla sua presunta omosessualità.

Con un commento su Twitter l’ex deputata della Repubblica Vladimir Luxuria sembra aver apprezzato le sue dichiarazioni, lanciando però una frecciatina ad altri personaggi dello spettacolo: “Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi”.

Oltre alle parole d’apprezzamento di Vladimir Luxuria, pure alcuni concorrenti nella Casa hanno apprezzato questo passo avanti fatto da Gabriel Garko. Per esempio Patrizia De Blanck ha dichiarato che conosce già la verità dietro al suo orientamento sessuale, ma apprezza moltissimo che finalmente abbia avuto il coraggio di dirlo pubblicamente dinanzi alle telecamere di Mediaset.