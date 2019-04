Vladimir Luxuria attacca pesantemente Irama: "Non trasmettete la sua canzone!"

Vladimir Luxuria la conosciamo non solo per le sue innumerevoli battaglie ma anche per essere una persona schietta e sincera e anche questa volta non si è di certo tirata indietro. Sembra infatti che l’opinionista si sia scagliata duramente contro l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi a causa della sua ultima canzone.

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis, reduce dal successo del Festival di Sanremo, sembra che nonostante la sua notorietà, inizi ad avere alcuni problemi in ambito professionale. Esattamente Luxuria non ha gradito il testo della sua nuova canzone intitolata “Stanotte” il quale non sarebbe adatto per alcune persone.

Una frase in particolare della canzone di Irama dice “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans” e, nemmeno a dirlo, è arrivato immediatamente il commento di Vladimir Luxuria sul suo profilo Twitter “Non è bello che in un album che si intitola Giovani e che ai giovani è rivolto si citi nell’elenco di cose da fare in una serata, fare a pugni con quel trans”.

Nonostante tutto, Vladimir ha voluto anche esprimere una sua opinione personale proprio sul cantante Irama che, non più tardi dell’anno scorso e dopo varie vicissitudini, è riuscito a vincere il talent di Queen Mary. “Eppure Irama sembra essere un artista molto sensibile..ma bisognerebbe avere più cure dei messaggi che si lanciano” ha infatti chiosato ancora l’ex parlamentare invitando tutte le radio a non trasmettere la canzone di Irama.

Per il momento lo stesso non ha voluto replicare alle accuse mosse proprio da Vladimir Luxuria ma non è detto che nei prossimi giorni l‘ex vincitore di Amici non voglia in parte spiegare la sua posizione. Non ci resta dunque che aspettare nuovi sviluppi su questa incresciosa vicenda ma soprattutto su questo argomento molto importante che sicuramente Luxuria porterà avanti con tutta se stessa.