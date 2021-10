Vladimir Luxuria apre al Grande Fratello: "Lo farei"

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La data ufficiale per la finale dovrebbe esserci pochi giorni prima delle festività natalizie, ma come per la scorsa edizione non si escludono rinvii.

Infatti, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che la trasmissione potrebbe durare fino a nove mesi, ma questo dipende molto dagli ascolti registrati dal programma. Proprio i dati Auditel però, fino a questo momento, sono molto deludenti, ove il “GF Vip” ha perso praticamente sempre contro Rai 1 e ricevendo una batosta anche da Nove con “Fratelli di Crozza”.

Vladimir Luxuria apre al “GF Vip”

Nel caso Mediaset volesse insistere con il “Grande Fratello Vip” e prolungare questa edizione per almeno un altro paio di mesi, sicuramente gli autori dovranno lavorare duramente per cercare alcuni vipponi da reclutare nella casa. Negli ultimi giorni si parla di un possibile ingresso di Luca Onestini, dal momento che in tanti vorrebbero vedere un confronto tra lui e la sua ex fidanzata Soleil Sorgè.

Come riportato invece da “Blog Tivvù” in questi giorni Vladimir Luxuria, intervistata dal settimanale “Mio” diretto da Silvia Santori, non esclude un suo ingresso negli studi di Cinecittà: “Se mi proponessero di partecipare al Grande Fratello Vip accetterei? Se in quel momento non avessi altro da fare, lo farei“.

Ovviamente poi l’attenzione si sposta su Barbara D’Urso, ove la Luxuria è stata la sua guest star durante l’edizione “Nip” del reality: “Io devo ringraziare Barbara, perché nel periodo del lockdown più aspro ho continuato a lavorare grazie a lei. In quei giorni mi ha sempre chiamata e voluta. Quindi non posso che parlare bene di lei. Se Barbara farà soltanto Pomeriggio 5 quest’anno? Non è detto che non faccia altro. Siamo solo all’inizio“.