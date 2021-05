È bastato un semplice spot, in cui si baciano due ragazze, per far scandalizzare Vittorio Sgarbi e attaccare il “Ddl Zan”. La nota marca delle Dietorelle, conosciuta per fare delle caramelle in vari gusti, ha fatto una pubblica in cui vengono pubblicizzate le Dietor a gusto di stevia.

Nello spot si vede infatti dapprima una coppia di giovani che mangia una delle caramelle in questione e si accende di passione ove si scambiano un bacio e poi, ancora, un’altra coppia, questa volta formata da due ragazze, che dopo aver mangiato una caramella a gusto di stevia, si danno un altro bacio.

L’ira di Vittorio Sgarbi

Il noto critico d’arte, sui propri canali social, ha voluto attaccare duramente lo spot televisivo paragonando il bacio tra le due ragazze in un filmato p*rnografico in cui poi attacca il “Ddl Zan“, la normativa che combatte contro le discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre del 2020.

Ritornando a parlare del tweet Vittorio Sgarbi scrive: “Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale per i bambini!” Per poi fare un paragone tanto forzato e anche improbabile: “Siamo nel campo della p*rnografia” chiedendo nel finale l’intervento del garante per l’infanzia.

Alla fine però Vittorio Sgarbi ottiene solamente il risultato contrario. Oltre ad aver ricevuto numerose critiche sui social network, l’hashtag delle “Dietorelle” su Twitter sta volando (è ormai nei trend topic da vari giorni) e anche il Ddl Zan, al di là di ritrovarsi in cima alle classifiche, sta facendo ancora parlare in maniera positiva.

Pure l’attrice dello spot, Carlotta, ha risposto al critico d’arte commentando il suo tweet: “Onorevole Sgarbi sono la ragazza che ha recitato per lo spot. Un bacio saffico è quindi p*rnografia? E qualora lo fosse, proprio lei che è un liberale mi condanna la p*rnografia ? E’ p*rnografia anche il bacio saffico del dipinto di Toulouse Lautrec ?”.