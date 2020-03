Vittorio Sgarbi fa dietrofront sul Coronavirus e chiede scusa: "Ho sbagliato a sottovalutare il problema"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Vittorio Sgarbi, dopo aver sottovalutato più volte il problema su Facebook, ha avuto almeno il coraggio di chiedere scusa in un'intervista telefonica a "Il Giornale". In realtà non bisognerebbe mai fidarsi di una persona qualunque dinanzi a queste pandemie, poiché Sgarbi ne capisce meno di zero in tema di virus, ma purtroppo anche alcuni virologi hanno sottovaluto l'epidemia nei giorni scorsi.