Vittorio Sgarbi attacca Fedez: "Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine", ma il rapper risponde a tono

Una guerra iniziata tempo addietro, da quando il noto rapper milanese e marito di Chiara Ferragni, Fedez, aveva nominato il critico d’arte e Senatore Vittorio Sgarbi, criticandolo pubblicamente per alcuni suoi modi di fare. Ovviamente si sa, Sgarbi non è mai stato un carattere mite e mansueto e di certo non ha sprecato l’occasione di passare al contrattacco.

Ecco infatti quanto pubblicato tempo fa da Sgarbi, in merito all’attacco ricevuto da fedez: “Da quando il fetacchione mi ha gratuitamente attaccato in una delle sue patetiche storie su Instagram, mi sono promesso di dedicargli un giorno sì e l’altro pure un pensierino affettuoso“. Da quel giorno infatti il Senatore continua a mantenere la sua parola, ovvero quella di pubblicare una volta giorno un “pensiero” rivolto al rapper.

L’attacco di Sgarbi e la risposta di Fedez

Anche a questo giro infatti si vede un post di Sgarbi, pubblicato i Twitter, in cui si vede la foto di Fedez con le unghie smaltate; sotto la foto Sgarbi ha poi aggiunto: “Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine“. Se da un lato infatti c’è chi ha difeso a spada tratta la scelta del rapper di indossare uno smalto, c’è anche il rovescio della medaglia, rappresentato da Sgarbi e da chi non approva questo stile estetico. Ecco infatti cosa ha dichiarato

Ovviamente la risposta dell’artista non si è fatta attendere poi troppo. Con una serie di storie su Instagram infatti, ecco cosa ha risposto Fedez in merito all’attacco perpetrato dal Senatore: “Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante“.

Sembra dunque che, per adesso, la strada di una riappacificazione tra Vittorio Sgarbi e Fedez sia ancora alquanto lontana, considerando che nessuno dei due ha la minima intenzione di voler deporre l’ascia di guerra.