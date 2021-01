Vittorio Cecchi Gori scandalizza: la nuova fidanzata cubana ha 32 anni, è gelo con Rita Rusic

Vittorio Cecchi Gori, 78 anni il prossimo aprile, ha una nuova fidanzata. Non si tratta di una sua coetanea, né di una donna di mezza età, bensì di una giovanissima aspirante attrice di origine cubana che ha appena 32 anni ed è quasi coetanea della figli dell’imprenditore, Valeria, che ha trent’anni e da tempo vive a Miami. La donna che ha fatto girare la testa a Cecchi Gori si chiama Barbara, ma il cognome non è noto.

Ad annunciare il fidanzamento, infatti, non è stato il diretto interessato, bensì un suo caro amico. Si tratta di Antonio De Luca, medico legale romano che ha trascorso il Capodanno proprio a casa di Vittorio. Stando al suo racconto, la nuova coppia si sarebbe conosciuta e innomorata tramite amici comuni che hanno fatto le presentazioni ufficiali a un evento. Da quel momento non si sono più lasciati, anche se non è chiaro se vivano già insieme oppure no.

Vittorio Cecchi Gori fidanzato con una 32enne, la rivelazione di Rita Rusic

Essendo un’attrice, Barbara potrebbe essere nel cast del prossimo film prodotto da Cecchi Gori: si tratta del remake del famoso capolavoro di Dino Risi “Il sorpasso”, che ebbe come protagonisti i superbi Jean Louis Trintignant e Vittorio Gassman. Ma le rivelazioni di De Luca non sono finite qui. L’uomo, infatti, ha spiegato come il suo amico sia rimasto malissimo per alcune dichiarazioni dell’ex moglie Rita Rusic. In particolar modo quelle fatte nel corso della sua ultima intervista a Verissimo.

Dopo un silenzio ostile durato anni, Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic si erano riavvicinati per via dell’ultimo malore del magante fiorentino, che l’aveva portato a rischiare la vita. Al suo capezzale erano corsi l’ex moglie e i due figli, e la famiglia sembrava essersi riavvicinata. Tuttavia a Verissimo la Rusic ha rivelato che dopo il divorzio – arrivato dopo anni di violenze psicologiche e forse anche fisiche – Cecchi Gori le ha tolto tutto, anche la possibilità di lavorare nella società di produzione di famiglia.

Quando gli ha ricordato ciò, ha detto ancora Rita a Silvia Toffanin, Vittorio ha smesso nuovamente di parlarle, dimenticando quanto lei aveva fatto per lui dopo il malore. Il diretto interessato non ha mai risposto direttamente alle accuse ma a quanto pare, come dichiarato dal suo amico, le ha prese molto male. Chissà invece come avrà preso l’ex modella croata la notizia che l’ex marito ha una nuova baby-fidanzata…