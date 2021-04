Vittorio Brumotti aggredito, chef Rubio commenta: "Te ne hanno date poche"

Roma, quartiere Quarticciolo, più che un quartiere è forse definita come una borgata popolare che ricade all’interno del Raccordo Anulare. Un posto in cui la malavita e le piazze di spaccio sono all’ordine del giorno, un luogo in cui è l’illegalità a farla da padrona e le regole dello stato non sono per nulla rispettate.

In queste piazze, da anni, l’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti, tenta con ogni mezzo di denunciare i fatti che avvengono, riguardanti prevalentemente lo spaccio di sostanze stupefacenti e tante altri attività criminali. A costo anche di rischiare la propria incolumità, Brumotti è sempre alla ricerca di piazze e quartieri in cui regna il crimine, in modo da creare risonanza e sottoporli all’attenzione delle autorità.

L’aggressione e il commento di chef Rubio

Di recente si è appresa la triste notizia riguardante proprio Vittorio, il suo cameraman e il giornalista Vincenzo Rubano. Durante il suo servizio nel quartiere succitato, Brumotti e la sua squadra sono stati prima minacciati e in seguito attaccati da alcuni residenti del quartiere. Una serie di percosse senza fine, tanto da rendersi necessario l’aiuto delle forze dell’ordine che, in pochi minuti, hanno placato gli animi dei residenti e salvato Brumotti dalle botte.

Intanto dai balconi del quartieri in tanti hanno registrato l’accaduto e pubblicato i video sui social. Tante le visualizzazioni e tantissimi i commenti negativi nei confronti delle forze dell’ordine ma soprattutto verso l’inviato che, a quanto pare, era un’ospite per nulla gradito nel quartiere. Ad unirsi al coro dei commenti aspri e negativi c’è anche chef Rubio (all’anagrafe Gabriele Rubini), che scrive parole dure contro l’inviato.

Ecco infatti le righe dello chef rivolte a Brumotti: “Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date“. Intanto le autorità sono già a caccia dei responsabili, mentre allo stesso tempo Vittorio è intento a ricondividere le minacce ricevute tramite i social. A breve sarà possibile vedere il servizio di Brumotti su “Striscia”.