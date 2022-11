Ascolta questo articolo

In molti ricorderanno la storia delle sorelle Amy e Tammy Slaton, che furono protagoniste di uno spin off dello show “Vite al Limite” intitolato “Sorelle al limite“. Le due donne erano arrivate a pesare complessivamente più di 800 kg, mettendo le loro vite in grave rischio a causa del peso eccessivo.

Oggi Tammy Slaton ha annunciato di essersi sposata. La 36enne è convolata a nozze con Caleb Willingham sabato 19 novembre, presso il Centro di Riabilitazione Windsor Lane e Gibsonburg, nell’Ohio. “Mi conoscevate tutti come Tammy Slaton, ma da ora in avanti mi conoscerete come la Sig.ra Tammy Willingham,” ha detto la donna, aggiungendo che “Ora sono sposata!”

Tammy e Caleb, che ha 39 anni, si sono conosciuti proprio nel centro di riabilitazione nel quale si sono sposati. È qui che i due si sono innamorati, ed alla fine di ottobre Caleb chiesto la mano di Tammy, in un video condiviso in seguito con il sito della rivista The Sun. La coppia è arrivata all’altare davanti a circa 30 ospiti, tra familiari ed amici, in una cerimonia ristretta che si è svolta sabato.

Le foto del matrimonio mostrano Tammy in semplice abito bianco, un velo coordinato ed una tiara, mentre posa con sua sorella Amy, che indossa un abito color mattone e sfoggia i capelli colorati di viola. Un’altra immagine mostra Tammy sorridente accanto al neo marito Caleb, che indossava una camicia nera con bretelle marroni. Nel taschino della sua camicia, un piccolo girasole a richiamo del bouquet della sposa.

La coppia condivide molte delle stesse battaglie ed era un “enorme supporto” l’uno per l’altro in riabilitazione. In seguito al matrimonio, Caleb intende trasferirsi in Kentucky per trascorrere più tempo con sua mogli. Il viaggio di nozze sarà documentato in una nuova stagione della sua serie “Sorelle al limite”, che in America inizierà ad andare in onda il prossimo gennaio.